 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     09.03.2023 09:58

Правящая партия в Грузии отозвала конфликтный законопроект об иноагентах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  иноагенты  законопроект  отзыв  Грузия 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство на фоне протестов решили отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, говорится в распространенном в четверг заявлении "Грузинской мечты".

В заявлении отмечается, что вместе со снижением эмоционального фона правящая политическая сила намерена разъяснить широкой общественности правду, связанную со всеми деталями законопроекта, чему должен был служить закон об иностранных агентах, и почему было необходимо обеспечить прозрачность деятельности неправительственных организаций и СМИ.

Ранее в четверг МВД республики сообщило, что полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны задержала 133 человека.

В опубликованном в четверг в заявлении оппозиционной партии "Лело для Грузии" сообщается, что брифинг оппозиции, на котором должны были огласить план о гражданском неповиновении, отменен после отзыва из парламента законопроекта об иноагентах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
иноагенты  законопроект  отзыв  Грузия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:00 В России Путин поразился хищениям с "Пушкинских карт", схемам с "мертвыми душами"

13:11 Другое Песков: вброс о причастности РФ к теракту на "Севпотоках" изначально не выдерживал критики

09:58 В мире Правящая партия в Грузии отозвала конфликтный законопроект об иноагентах

08:52 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы

11:37 В мире Не предусматривается возобновление поставок газа по "Северному потоку”

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru