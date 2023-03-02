Другие материалы
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В мире
09.03.2023, 09:58
Правящая партия в Грузии отозвала конфликтный законопроект об иноагентах
9 марта. Mossovetinfo.ru - Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство на фоне протестов решили отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, гов...
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В мире
08.03.2023, 11:37
Не предусматривается возобновление поставок газа по "Северному потоку”
8 марта, Mossovetinfo.ru - Голландский оператор газовой сети Gasunie заявил в среду, что списал свою 9%-ную долю в газопроводе Nord Stream (Северный поток), который был сильно поврежден в сентябре 202...
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В мире
02.03.2023, 05:55
Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко
2 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин 1 марта в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, находящимся в Китае с государственным ...