Правящая партия в Грузии отозвала конфликтный законопроект об иноагентах

9 марта. Mossovetinfo.ru - Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство на фоне протестов решили отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, говорится в распространенном в четверг заявлении "Грузинской мечты".



В заявлении отмечается, что вместе со снижением эмоционального фона правящая политическая сила намерена разъяснить широкой общественности правду, связанную со всеми деталями законопроекта, чему должен был служить закон об иностранных агентах, и почему было необходимо обеспечить прозрачность деятельности неправительственных организаций и СМИ.



Ранее в четверг МВД республики сообщило, что полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны задержала 133 человека.



В опубликованном в четверг в заявлении оппозиционной партии "Лело для Грузии" сообщается, что брифинг оппозиции, на котором должны были огласить план о гражданском неповиновении, отменен после отзыва из парламента законопроекта об иноагентах.