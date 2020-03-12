12 марта. Mossovetinfo.ru – Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, прогнозирует еще более серьезный экономический кризис, сообщает Independent.
По словам Коломбо, на рынках европейской недвижимости и американских акций существует множество «пузырей», которые могут лопнуть в любой момент. А распространение коронавируса может стать спусковым механизмом нового кризиса.
Коломбо отметил, что с 2008 года общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов, поэтому новый кризис будет намного сильнее предыдущего.
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