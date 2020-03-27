27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, об этом сам Джонсон сообщил в своем микроблоге в Twitter.



Джонсон сообщил, что накануне у него появились симптомы заболевания, после чего он прошел тестирование, которое показало наличие заражения. В связи с этим Джонсон самоизолировался и работает из дома.



Ранее в Великобритании заразился коронавирусом наследник британского престола принц Чарльз Уэльский