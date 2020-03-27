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В мире     27.03.2020 15:06

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

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Теги:  Великобритания  коронавирус  Борис Джонсон 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, об этом сам Джонсон сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Джонсон сообщил, что накануне у него появились симптомы заболевания, после чего он прошел тестирование, которое показало наличие заражения. В связи с этим Джонсон самоизолировался и работает из дома.

Ранее в Великобритании заразился коронавирусом наследник британского престола принц Чарльз Уэльский


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Теги: 
Великобритания  коронавирус  Борис Джонсон 

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