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В мире     22.05.2023 17:44

Президент Белорусии Лукашенко помиловал оппозиционера Протасевича

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Теги:  Протасевич  оппозиция  помилование  Белоруссия  Лукашенко 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией популярного Telegram-канала Роман Протасевич, приговоренный 3 мая Минским областным судом к 8 годам колонии помилован Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, — сообщает БЕЛТА.

«Роман Протасевич рассказал, что безумно благодарен стране и лично Президенту за решение о помиловании. Как сообщалось ранее, 3 мая Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Он признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях», — говорится в сообщении.

По информации Белорусских СМИ Роман Протасевич сообщил, что не планирует покидать Белоруссию и хочет быть полезным стране.

В воскресенье, 23 мая 2021 года, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, совершавший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.
В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала, признанного на то время в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО. Также была задержана российская гражданка Софья Сапега.

Экстренная посадка самолета в Минске и задержание Протасевича вызвали острую реакцию в мире и различные санкции. 4 июня 2021 года Европейский союз принял решение закрыть воздушное пространство сообщества для самолетов белорусских авиакомпаний, а также запретить им посадку в аэропортах ЕС.

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Теги: 
Протасевич  оппозиция  помилование  Белоруссия  Лукашенко 

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