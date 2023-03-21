Другие материалы
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В мире
23.03.2023, 15:38
Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО
23 марта, Mossovetinfo.ru - Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в НАТО, сообщают СМИ Финляндии. Церемония, состоявшаяся в президентском дворце, стала ...
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В мире
22.03.2023, 16:20
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план - Песков
22 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом, р...
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В мире
21.03.2023, 23:35
Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом
21 марта, Mossovetinfo.ru - По итогам российско-китайских переговоров Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделали 21 марта заявления для средств массовой информации...