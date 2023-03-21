Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО

23 марта, Mossovetinfo.ru - Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в НАТО, сообщают СМИ Финляндии.



Церемония, состоявшаяся в президентском дворце, стала завершением всех внутренних мероприятий, необходимых для присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.



Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

