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В мире     23.03.2023 15:38

Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО

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Теги:  Финляндия  НАТО 

23 марта, Mossovetinfo.ru - Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в НАТО, сообщают СМИ Финляндии.

Церемония, состоявшаяся в президентском дворце, стала завершением всех внутренних мероприятий, необходимых для присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Теги: 
Финляндия  НАТО 

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