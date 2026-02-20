Президент США Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране»

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране», уделив особое внимание экономике и заявив, что «инфляция стремительно падает», а «доходы быстро растут», сообщает Bloomberg, отмечая критику со стороны демократов.



Трамп в своей речи «О положении в стране» снова и снова повторял один и тот же тезис об экономике: «Все идет отлично».



В то же время опросы показали, что большинство не одобряет действия Трампа в отношении экономики, инфляции и тарифов. Пока неясно, найдет ли его риторика отклик у избирателей, не разделяющих его взгляды, отмечает Bloomberg.



Президент США даже не счел нужным выдвигать новые политические инициативы для решения проблемы роста стоимости жизни, пишет Bloomberg. А когда он все же допустил, что у избирателей могут быть опасения по этому поводу, то, как обычно, переложил вину на других.



«Вы сами создали эту проблему», — заявил Трамп присутствующим в зале демократам, утверждая, что заявления их партии о ценах — это «грязная, отвратительная ложь».



Выступление Трампа подверглось критике со стороны демократов. Сенатор США Элизабет Уоррен заявила, что он «не сказал ничего» о таких вопросах, как ограничение процентных ставок по кредитным картам и повышение доступности услуг по уходу за детьми.

