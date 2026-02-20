Другие материалы
В мире
25.02.2026, 10:15
Президент США Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране»
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране», уделив особое вн...
В мире
21.02.2026, 07:36
Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»
21 февраля — Mossovetinfo.ru — После решения Верховного суда США, признавшего ранее введенные президентом Дональдом...
В мире
20.02.2026, 20:13
Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США отменил введенные администрацией Трампа глобальные пошлины. Трамп ...