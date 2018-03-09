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В мире     09.03.2018 01:40

Президент США подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий

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Теги:  США  пошлины  Трамп  алюминий 

9 марта, Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, Выступление Трама о введении пошлин транслировал Bloomberg.

«Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий», — заявил Трамп.

Указ вступит в силу через 15 дней.

Пошлины временно не будут введены для Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры в рамках соглашения о свободной торговле.

Сенатор от Республиканской партии Джефф Флэк объявил о своем намерении разработать и ввести законон, чтобы аннулировать пошлины Трампа на сталь и алюминий. В заявлении отмечается, что торговые войны не принесут победу и «конгресс не может быть замешан» в экономической катастрофе, которую организовывает администрация.

Анонсированное в начале марта решение президента США об антидемпинговых пошлинах на алюминий вызвало протест Еврокомиссии, Китая, Канады

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Теги: 
США  пошлины  Трамп  алюминий 

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