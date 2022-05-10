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В мире     10.05.2022 01:16

Президент США подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

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Теги:  США  ленд-лиз  Украина 

10 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Байден подписал законопроект, направленный на упрощение процесса получения военной помощи Украине, поскольку Россия продолжает свое вторжение, отметила CNN в материале о подписании Закона о ленд-лизе 2022 года.

Законопроект был ранее принят обеими палатами конгресса и разрешает президенту США в 2022 и 2023 финансовых годах дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы для повышения их обороноспособности.

Не позднее чем через 60 дней после принятия закона президент США должен создать «ускоренные механизмы поставок» этих вооружений.

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Теги: 
США  ленд-лиз  Украина 

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