Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

2 октября. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. «Сегодня ночью Мелания и я получили положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», - сообщил Трамп в своем микроблоге в Twitter.В то же время Мелания сообщила в Twitter, что находится на карантине и чувствует себя хорошо.«Как и многие американцы в этом году, я нахожусь дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и мы все вместе преодолеем это», - сообщала Мелания.Ранее положительный тест на коронавирус сдала помощница президента США, после чего президентская семья ушла на карантин. Врач Трампа сообщил, что Трамп и Мелания чувствуют себя хорошо.