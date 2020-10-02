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В мире     02.10.2020 09:05

Президент США Трамп и его супруга заразились коронавирусом

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Теги:  Трамп  Мелания  коронавирус 

2 октября. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. «Сегодня ночью Мелания и я получили положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», - сообщил Трамп в своем микроблоге в Twitter. В то же время Мелания сообщила в Twitter, что находится на карантине и чувствует себя хорошо.

«Как и многие американцы в этом году, я нахожусь дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и мы все вместе преодолеем это», - сообщала Мелания.

Ранее положительный тест на коронавирус сдала помощница президента США, после чего президентская семья ушла на карантин. Врач Трампа сообщил, что Трамп и Мелания чувствуют себя хорошо.

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Теги: 
Трамп  Мелания  коронавирус 

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