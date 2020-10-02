В то же время Мелания сообщила в Twitter, что находится на карантине и чувствует себя хорошо.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
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