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В мире     10.03.2020 13:51

Президент Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Дональд Трамп  День Победы  75-летие Победы 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп не придет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, информация о том, что Трамп не сможет посетить Москву поступила по дипломатическим каналам от официального Вашинтона.

Песков также сообщил, что в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на праздновании 75-летия Победы.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Дональд Трамп  День Победы  75-летие Победы 

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