10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп не придет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, информация о том, что Трамп не сможет посетить Москву поступила по дипломатическим каналам от официального Вашинтона.



Песков также сообщил, что в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на праздновании 75-летия Победы.