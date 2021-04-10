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В мире     10.04.2021 22:02

Президент Турции высказал мнение, что конфликт на востоке Украины урегулируют при помощи минских соглашений

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Теги:  Турция  Украина  соглашение  сотрудничество  Черное море  минские соглашения 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В субботу, 10 апреля, президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в особняке Хубера. Также состоялась церемония подписания двусторонних соглашений, в том числе по вопросам стратегического партнерства двух государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины. Прямую трансляцию выступлений вел канал Новости TRT Live (TRT).

Касаясь темы "текущей ситуации на востоке Украины" президент Турции сказал, что "мы считаем, что нынешний кризис необходимо урегулировать мирными и дипломатическими методами, исходя из соображения территориальной целостности Украины и международного права". "Мы надеемся, что тревожная эскалация, которую мы наблюдаем на местах в последнее время, как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей", - подчеркнул Эрдоган.

"Мы считаем своей целью, чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества", - отметил президент Турции.

«Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили свое принципиальное решение не признавать аннексию крымского направления", - также отметил Эрдоган.

По итогам встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского была опубликована совместная декларация. В заявлении подчеркивается, что принято решение активизировать совместные усилия сторон по углублению сотрудничества и координации в сферах экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи. 

Фото: TRT

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Теги: 
Турция  Украина  соглашение  сотрудничество  Черное море  минские соглашения 

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