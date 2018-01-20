Президент Турции заявил о начале наземной операции в сирийском Африне

20 января. Mossovetinfo.ru - Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кютахья в субботу, заявил, что операция вооруженных сил республики в районе Африн в Сирии фактически уже началась. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Анкары со ссылкой на местные СМИ.



«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Эрдоган также вновь раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам.



По словам президента Турции, следующим местом проведения операции турецких войск станет сирийский регион Манбидж.



Ранее, в пятницу министр обороны Турции в эфире телеканала A Haber заявил, что операция ВС Турции в Африне «де-факто началась с артиллерийских обстрелов».