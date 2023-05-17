21 мая — Mossovetinfo.ru — Украинский президент Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме прокомментировал ситуаци...

19 мая — Mossovetinfo.ru — В Заявлении стран G7 по Украине, размещенном в пятницу на сайте Белого Дома (США), указаны ме...