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В мире     21.05.2023 09:34

Президент Украины Зеленский признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артемовск)

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Теги:  Зеленский  Артемовск  освобождение  Бахмут  Вагнер  военные  Путин  поздравление  награды  беженцы 

21 мая — Mossovetinfo.ru — Украинский президент Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме прокомментировал ситуацию в Бахмуте и признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артемовск) и он остается в "сердцах", - сообщает агентство Reuters.
 
"Бахмут разрушен, от него мало что осталось", при этом он остается в "наших сердцах", -цитирует Зеленского агентство Reuters. 

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска.

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Теги: 
Зеленский  Артемовск  освобождение  Бахмут  Вагнер  военные  Путин  поздравление  награды  беженцы 

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