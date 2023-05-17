Другие материалы
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В мире
21.05.2023, 09:34
Президент Украины Зеленский признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артемовск)
21 мая — Mossovetinfo.ru — Украинский президент Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме прокомментировал ситуаци...
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В мире
19.05.2023, 16:53
Заявление стран G7 по Украине размещено на сайте Белого Дома (США) - текст заявления
19 мая — Mossovetinfo.ru — В Заявлении стран G7 по Украине, размещенном в пятницу на сайте Белого Дома (США), указаны ме...
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В мире
17.05.2023, 18:13
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней
17 мая - Mossovetinfo.ru - Президент Турции Тайип Эрдоган в среду, во время выступления, которое транслировали местные ...