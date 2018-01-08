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В мире     08.01.2018 18:13

При пожаре в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке пострадали два человека

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Теги:  Трамп-тауэр  пожар 


8 января. При пожаре в 68-этажном небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке пострадали два человека. Жизнь одного из пострадавших, по данным пожарных, может находиться в опасности, сообщает Reuters.

Пожар произошел из-за проблем с электропроводкой. Напомним, что на востоке США в это время отмечаются весьма сильные для региона морозы. В конце декабря из-за пожара в одном из домов Нью-Йорка погибли 12 человек.

Президент США Дональд Трамп находился в это время в Вашингтоне.

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Теги: 
Трамп-тауэр  пожар 

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