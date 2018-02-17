Признать Голодомор геноцидом украинского народа призвал Порошенко Конгресс США

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Президент Украины Петр Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.



С таким призывом Порошенко обратился к конгрессменам на встрече с делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президента Украины.



Также в ходе встречи с конгрессменами «Петр Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США по делу отпора российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».