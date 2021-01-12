12 января. Mossovetinfo.ru – Производитель российской вакцины «Спутник V» находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
При этом, по словам Кеерсмакера, пока российский производитель не запрашивал сертификацию российской вакцины на европейском рынке.
В настоящее время российскую вакцину из всех стран Евросоюза получает только Венгрия, поставки начались в декабре. При этом в октябре представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом.
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