12 января. Mossovetinfo.ru – Производитель российской вакцины «Спутник V» находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.



При этом, по словам Кеерсмакера, пока российский производитель не запрашивал сертификацию российской вакцины на европейском рынке.



В настоящее время российскую вакцину из всех стран Евросоюза получает только Венгрия, поставки начались в декабре. При этом в октябре представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом.