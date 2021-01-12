 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     12.01.2021 15:09

Производитель «Спутника V» находится в контакте с европейским регулятором - ЕС

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Евросоюз 

12 января. Mossovetinfo.ru – Производитель российской вакцины «Спутник V» находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

При этом, по словам Кеерсмакера, пока российский производитель не запрашивал сертификацию российской вакцины на европейском рынке.

В настоящее время российскую вакцину из всех стран Евросоюза получает только Венгрия, поставки начались в декабре. При этом в октябре представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Евросоюз 

Возврат к списку

Лента новостей

15:49 Общество ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный

15:09 В мире Производитель «Спутника V» находится в контакте с европейским регулятором - ЕС

14:04 Общество Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела «Нового величия»

13:46 Другое В «Динамо» сменился генеральный директор

13:27 Город (Москва и область) В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса

Актуальные материалы

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

22:17 Город (Москва и область) Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

13:58 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru