19 ноября. Mossovetinfo.ru – Производители вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию вакцины в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



По словам Вуйнович, пока ВОЗ изучает и оценивает предлагаемые вакцины, она назвала это «условной сертификацией». При этом, такую сертификацию вакцины должны пройти прежде всего в тех странах, где были разработаны. Вакцина «Спутник V» такую сертификацию в России прошла и теперь документы поданы в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ.



Представитель ВОЗ также отметила, что вакцины являются не средством лечения коронавируса, а средством предупреждения заболевания.



Российская вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время она проходит пострегистрационные испытания в России и ряде других стран. Клинические исследования показали, что эффективность вакцины составляет 92%.