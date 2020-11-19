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В мире     19.11.2020 18:26

Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ

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Теги:  коронавирус  вакцина  ВОЗ  регистрация 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Производители вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию вакцины в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Вуйнович, пока ВОЗ изучает и оценивает предлагаемые вакцины, она назвала это «условной сертификацией». При этом, такую сертификацию вакцины должны пройти прежде всего в тех странах, где были разработаны. Вакцина «Спутник V» такую сертификацию в России прошла и теперь документы поданы в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ.

Представитель ВОЗ также отметила, что вакцины являются не средством лечения коронавируса, а средством предупреждения заболевания.

Российская вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время она проходит пострегистрационные испытания в России и ряде других стран. Клинические исследования показали, что эффективность вакцины составляет 92%.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  ВОЗ  регистрация 

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