23 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса в Сирии, которая «должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии».
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.
В Кремле отметили, что констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.
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