23 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.



С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса в Сирии, которая «должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии».



Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.



В Кремле отметили, что констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.