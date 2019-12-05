5 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят перспективы интеграции двух стран в субботу, 7 декабря, сообщил в интервью российским телеканалам премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сообщил Медведев, в пятницу, 6 декабря он обсудит интеграцию России и Белоруссии со своим белорусским коллегой, а в субботу пройдет встреча двух президентов, в которой также примут участие представители правительств России и Белоруссии.
По словам Медведева, несмотря на регулярно возникающие споры между Россией и Белоруссией, уровень интеграции двух стран «очень высокий». Также российский премьер отметил, что любая интеграция частично сокращает суверенитет страны, однако боятся этого не надо.
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