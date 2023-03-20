 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     22.03.2023 16:20

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план - Песков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Си Цзиньпин  Украина  Кремль  Песков 

22 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что обсуждение киевской инициативы касается скорее двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Си Цзиньпин  Украина  Кремль  Песков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:20 В мире Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план - Песков

07:07 В России Объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

23:07 Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Митрошиной за неуплату 120 млн рублей налогов

11:01 Происшествия Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийности дома работников НКВД в центре Москвы

Актуальные материалы

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru