Другие материалы
-
В мире
12.11.2025, 17:01
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в ...
-
В мире
16.10.2025, 20:45
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в социальных сетях, что встретится с През...
-
В мире
14.10.2025, 09:55
Росатом видит аппетит у китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике – Лихачев
14 октября — Mossovetinfo.ru — Росатом видит большой аппетит у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктич...