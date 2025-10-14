Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Кремле на торжественной церемонии подписали Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.



Церемония подписания состоялась в Кремле сразу после переговоров лидеров. Владимир Путин назвал диалог с казахстанским президентом содержательным и продуктивным.



Также стороны подписали межправительственные и межведомственные документы о сотрудничестве в сфере политики, безопасности, экономики, инвестиций, культуры и образования.



Позднее 12 ноября Путин даст в Кремле государственный обед в честь Касым-Жомарт Токаева, а затем президенты направятся на гала-концерт в Большой театр.



Фото: сайт Кремля