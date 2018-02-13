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В мире     13.02.2018 08:33

Путин и Трамп обсудили по телефону «некоторые аспекты ближневосточного урегулирования»

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Теги:  Путин  Трамп  телефонный разговор 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Состоялся телефонный разговор Президента России с Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, - сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования», - отмечается в сообщении.

Также «Д.Трамп выразил В.Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне».





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Теги: 
Путин  Трамп  телефонный разговор 

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