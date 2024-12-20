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В мире     28.12.2024 16:38

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с разбившимся под Актау самолетом

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Теги:  «Азербайджанские авиалинии»  25 декабря  самолет  крушение  Путин  Алиев  Кремль  извинения  ПВО  Украина  БПЛА 

28 декабря — Mossovetinfo.ru — По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, - сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.
Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

Также в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

26 декабря в Азербайджане был объявлен траур распоряжением главы азербайджанского государства в связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный.

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Теги: 
«Азербайджанские авиалинии»  25 декабря  самолет  крушение  Путин  Алиев  Кремль  извинения  ПВО  Украина  БПЛА 

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