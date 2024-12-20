Другие материалы
-
В мире
28.12.2024, 16:38
Путин извинился перед Алиевым за инцидент с разбившимся под Актау самолетом
28 декабря — Mossovetinfo.ru — По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Пр...
-
В мире
24.12.2024, 08:36
Роскосмос и NASA синхронизировали сроки завершения работы МКС - Борисов
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического п...
-
В мире
20.12.2024, 12:15
Нанесен удар по пункту управления СБУ, киевскому КБ «Луч» и позициям ЗРК Patriot - Минобороны России
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен удар по пункту управления...