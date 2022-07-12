Путин может на следующей неделе посетить Иран - IRNA

12 июля. Mossovetinfo.ru – О возможном визите Президента России Владимира Путина в Тегеран на следующей неделе сообщает агентство IRNA со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрезу Пур-Эбрахими.



По словам Пур-Эбрахими, возможные консультации Путина и иранского президента Ибрахима Раиси, вероятно, будут сфокусированы «на развитии экономического сотрудничества между Ираном и Россией».