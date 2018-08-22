17:58 В мире Путин назвал санкции США против России бессмысленными и контрпродуктивными
17:04 Город (Москва и область) Участок желтой ветки закроют 26 августа для подключения 7 новых станций
16:30 Город (Москва и область) Первый дом по программе реновации снесли в Москве
16:07 Общество Москва вошла в число лидеров по исполнению программы капремонта
15:01 Город (Москва и область) СК начал проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
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17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе