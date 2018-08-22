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В мире     22.08.2018 17:58

Путин назвал санкции США против России бессмысленными и контрпродуктивными

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Россия  США  санкции 

22 августа. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин назвал санкции США против России контрпродуктивными и бессмысленными. Об этом Путин заявил в Сочи, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента США, дело в позиции так называемого истеблишмента – правящего класса в широком смысле этого слова», - сказал Путин, которого цитирует сайт Кремля.

Президент России выразил надежду, что когда-нибудь к США придет «осознание того, что эта политика не имеет перспектив», после чего начнется сотрудничество в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что США с 22 августа введут новый пакет антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». В частности, планируется ввести запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. При этом американская сторона выставила ряд условий. Если Россия их не выполнит в трехмесячный срок, американская сторона намерена ввести еще один пакет санкций, который предусматривает снижение уровня дипломатических отношений между странами, запрет на полеты в США российской компании «Аэрофлот», а также практически полный запрет на экспорт американских товаров в Россию.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Россия  США  санкции 

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