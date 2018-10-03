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В мире     03.10.2018 17:38

Путин назвал Скрипаля предателем Родины

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Теги:  Владимир Путин  Скрипаль 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля предателем Родины.

«Он просто шпион — предатель Родины. <…> Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все», - заявил Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Путин также подчеркнул, что дело об отравлении Скрипаля в Англии раздувается искусственно.

В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом «Новичок», произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Российская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.

5 сентября появилось совместное заявление королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, в котором исполнителями отравления Скрипалей были названы россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Был выпущен европейский ордер на их арест. Позже, в своем выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ. 12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин опроверг слова Мэй, заявив, что Петров и Боширов являются штатскими.

Позднее Петров и Боширов дали большое интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, в котором опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей.


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Теги: 
Владимир Путин  Скрипаль 

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