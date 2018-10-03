3 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля предателем Родины.
«Он просто шпион — предатель Родины. <…> Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все», - заявил Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».
Путин также подчеркнул, что дело об отравлении Скрипаля в Англии раздувается искусственно.
В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом «Новичок», произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Российская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.
5 сентября появилось совместное заявление королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, в котором исполнителями отравления Скрипалей были названы россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Был выпущен европейский ордер на их арест. Позже, в своем выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ. 12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин опроверг слова Мэй, заявив, что Петров и Боширов являются штатскими.
Позднее Петров и Боширов дали большое интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, в котором опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей.
17:46 Другое Аркадий Дворкович избран президентом FIDE
17:38 В мире Путин назвал Скрипаля предателем Родины
17:15 Другое УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча с «Реалом»
16:36 Город (Москва и область) Возможность оплатить парковку в Москве была временно ограничена днем 3 октября
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн
07:34 Город (Москва и область) В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы
18:40 Общество На ВДНХ заработает космическая почта
17:09 Общество Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы
12:22 Другое Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России по футболу