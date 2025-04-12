19 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России, Верховный Главнокомандующий, Владимир Путин в ходе встречи с начальн...

14 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай будет углублять дружестве...