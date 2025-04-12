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В мире     19.04.2025 17:52

Путин объявил пасхальное перемирие

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Теги:  Путин  пасхальное перемирие  Россия  Украина  СВО 

19 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России, Верховный Главнокомандующий, Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым заслушал доклад о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», - сказал Путин. Стенограмма и видео встречи опубликованы на сайте Кремля.

«Мы знаем: киевский режим боле ста раз, как Вы мне и докладывали, нарушал договорённости о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме.

Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договорённости, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, Президента Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников справедливого мирного урегулирования украинского кризиса», - также сказал Президент России, Верховный Главнокомандующий.


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Теги: 
Путин  пасхальное перемирие  Россия  Украина  СВО 

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