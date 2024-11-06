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В мире     07.11.2024 22:57

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

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Теги:  Путин  Трамп  Россия  США  диалог  дискуссия  поздравление  избрание 

7 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Путин, на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, прокомментировал победу американского Трампа, отметив что готов вести дискуссию с Трампом. Трансляция заседания доступна на сайте мероприятия и в ряде электронных СМИ.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – ред.) с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», - сказал Путин.

Президент России также сказал, что не считает зазорным позвонить Трампу самому, но не делает этого, поскольку западные лидеры «с какого-то этапа» сами оборвали контакты.

Поведение Трампа в момент покушения на его жизнь в ходе прошедшей избирательной кампании производит впечатление, он мужественный человек, отметил Путин. «Во-первых, я вам могу сказать, его (Трампа - ред.) поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек оказался», - также сказал Путин.

Президент России отметил, что «заслуживает внимания» ряд публичных заявлений Трампа, сказанных им в последнее время и затрагивающих Россию: «было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум».

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Теги: 
Путин  Трамп  Россия  США  диалог  дискуссия  поздравление  избрание 

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