Другие материалы
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В мире
07.11.2024, 22:57
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
7 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президе...
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В мире
06.11.2024, 17:20
Трамп был избран 47-м президентом Соединённых Штатов
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединённых Штатов, совершив ошеломляющее пол...
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В мире
06.11.2024, 09:58
По прогнозам CNN, республиканцы получат большинство в Сенате США, что изменит баланс сил в Вашингтоне
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Поскольку несколько кандидатов ещё не объявлены, республиканцы теперь имеют 51 место в п...