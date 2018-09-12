12 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.



По мнению Путина, после заключения мирного соглашения, на его основании можно решать все спорные вопросы.



Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР после Второй Мировой войны, требуя вернуть южные Курильские острова, которая Япония считает своей территорией. Российская сторона считает Курилы своими на основании Акта о капитуляции, подписанного Японией в 1945 году.