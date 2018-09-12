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В мире     12.09.2018 09:51

Путин предложил заключить мирный договор с Японией без предварительных условий

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Теги:  Владимир Путин  Япония  Курильские острова  мирный договор 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.

По мнению Путина, после заключения мирного соглашения, на его основании можно решать все спорные вопросы.

Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР после Второй Мировой войны, требуя вернуть южные Курильские острова, которая Япония считает своей территорией. Российская сторона считает Курилы своими на основании Акта о капитуляции, подписанного Японией в 1945 году.


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Теги: 
Владимир Путин  Япония  Курильские острова  мирный договор 

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