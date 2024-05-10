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В мире     16.05.2024 09:41

Путин прибыл с государственным визитом в Китай

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Теги:  Китай  КНР  Путин  визит  Си Цзиньпин  развитие  процветание  Синьхуа 

16 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным государственным визитом, сообщает сайт Президента России.

В сообщение говорится, что в Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские переговоры продолжились в расширенном составе. Обсуждались вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи Президента России Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций.

Накануне государственного визита в Китай президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга за счет наращивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, укрепляют внешнеполитическую координацию в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху.
Церемония официальной встречи Путина Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото Сергей Бобылёв сайт Президента РФ
Фото: Церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: Сергей Бобылёв, РИА «Новости» — сайт Президента России

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Теги: 
Китай  КНР  Путин  визит  Си Цзиньпин  развитие  процветание  Синьхуа 

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