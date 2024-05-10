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В мире
16.05.2024, 09:41
Путин прибыл с государственным визитом в Китай
16 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китайскую Народную Р...
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В мире
15.05.2024, 12:55
Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин
15 мая — Mossovetinfo.ru — Накануне государственного визита в Китай президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном инте...
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В мире
10.05.2024, 17:03
Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с принятием США пакета военной помощи
10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай крайне недоволен и решительно выступает против принятия США пакета военной помощи, ...