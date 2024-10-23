25 октября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на его заявления, прозвучавшие на пресс-конференции по итогам казанского саммита БРИКС, про отношения Москвы с Пхеньяном.
В эксклюзивном интервью телеканалу «Россия» глава государства ответил на вопрос ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевой о том, что заявление по КНДР вызвало «взрыв« в Вашингтоне и на Украине.
«Я не знаю, какой там взрыв, главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», – сказал Путин.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 октября, Путин заявил, что конкретные шаги по реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР являются делом Москвы и Пхеньяна. Он также отметил, что Северная Корея серьезно относится к реализации документа, и РФ никогда в этом не сомневалась. «Но что и как мы будем делать - это уже наше дело в рамках этой статьи», - также отметил президент России. Договоре с КНДР подразумевает военную взаимопомощь в случае агрессии.
Также на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что все члены организации настроены на то, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее.
Также в эксклюзивном интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Путин сказал, что люди, которые находятся в окружении в Курской области, даже не осознают этого. По данным главы государства, в регионе удалось заблокировать две тысячи боевиков.
В Казани завершился саммит БРИКС с 36 странами-участницами, страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита
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