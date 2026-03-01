 
Актуальные темы: переговоры
В мире     02.03.2026 16:09

Путин провел телефонные разговоры с главами ОАЭ и Катара

Теги:  Путин  Россия  телефонный разговор  ОАЭ  Катар  Иран 

2 марта — Mossovetinfo.ru — 2 марта состоялся телефонный Президента России Владимира Путина с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана. Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжёлым, трагическим последствиям для иранского народа.

Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом выражена надежда, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей», отмечается в сообщении.

«Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации. Подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остаётся их приоритетом.
Высказана обоюдная надежда на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе принципов взаимного уважения и равноправия», также сообщила пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что «условлено о продолжении российско-катарских контактов по различным каналам».

Ранее 2 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Отмечается, что Президент России поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за предпринимаемые усилия с целью помочь находящимся в Эмиратах российским гражданам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации.

«Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы. Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», сообщила пресс-служба Кремля.

Карта места

Путин  Россия  телефонный разговор  ОАЭ  Катар  Иран 

