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В мире     05.03.2018 07:27

Путин: Россия не выдаст в США обвиненных во вмешательстве в выборы россиян

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Теги:  Путин  Россия  США  выборы  вмешательство  обвинение  право  Генпрокуратура 

5 марта, Mossovetinfo.ru – Россия не будет выдавать США своих граждан, обвиненных во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом Президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США»,— сказал Путин.

Президент также заявил, что обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году граждане не «не представляют государство или российские власти». Ранее Путин заявлял иностранным СМИ, что если США хотят каких-либо действий со стороны России по «российскому делу», они должны обратиться в Генпрокуратуру.

Напомним, что 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о так называемом вмешательстве России в выборы, опубликовал официальное обвинение по статье «Сговор против США», которое предъявлено 13 россиянам. В списке обвиняемых, в частности, — Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин. 

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Теги: 
Путин  Россия  США  выборы  вмешательство  обвинение  право  Генпрокуратура 

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