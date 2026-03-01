 
Актуальные темы: переговоры
В мире     01.03.2026 14:00

Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

1 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкианув связи с убийством Верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, - сообщает пресс-службе Кремля.

В телеграмме главы Российского государства, в частности, говорится:

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость».

Гостелевидение Ирана подтвердило мученическую смерть аятоллы Али Хаменеи. Объявлен 40-дневный траур.

Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи.

