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В мире     09.12.2022 10:32

Путин в Бишкеке принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Теги:  Путин  Бишкек  ЕАЭС 

9 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент России Путин в Бишкеке принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает сайт Кремля.

"Во встрече в узком составе также участвуют Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Обсуждаются актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, в частности улучшение функционирования единого рынка товаров и услуг", - отмечается в сообщении.

В 2022 году страной – председателем Евразийского экономического союза выступает Киргизская Республика. В 2023 году председательство в организации переходит к Российской Федерации.

Накануне сайт Кремля сообщил:
"Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕАЭС.
Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году" .

Фотография - сайт Кремля - Владимир Путин с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.


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Теги: 
Путин  Бишкек  ЕАЭС 

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