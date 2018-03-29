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В мире     29.03.2018 14:30

Работа Telegram восстановлена после массового сбоя

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Теги:  telegram 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Работа мессенджера Telegram восстановлена после массового сбоя, который произошел утром 29 марта.

Основатель Telegram ранее сообщил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе.

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Теги: 
telegram 

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