25 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Декларация была подписана 25 марта во время встречи Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В МИД РФ отметили, что данное решение США находится вне правового поля. Об этом в эфире «Русского радио» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он добавил, что его также не признают ООН и ЕС.
19:50 В мире Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Россия его не признает
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