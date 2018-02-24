Развертывание миротворцев на востоке Украины может заморозить этот конфликт - чиновники США

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. Развертывание миротворцев на востоке Украины может заморозить этот конфликт, формализовать контроль Москвы над востоком страны, полагают бывшие и действующие чиновники и дипломаты США, напоминая, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. Об этом пишет одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет - Wall Street Journal.



Обсуждаемый вопрос размещения миротворческой миссии многие дипломаты также связывают с вопросом о том, насколько можно доверять президенту России Владимиру Путину и не попадут ли они в ловушку.



По мнению ряда чиновников США, также сообщает американское издание, Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась, а миротворческие силы способны закрепить фактический российский контроль над территориями на Донбасса.



Напомним, что эти дискуссии проходят на фоне вступившего в силу в Украине закона о реинтеграции и на фоне заявления СБУ Украины о, якобы, усилении со стороны России подрывной, диверсионной и террористической деятельности.





