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В мире     24.02.2018 09:51

Развертывание миротворцев на востоке Украины может заморозить этот конфликт - чиновники США

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Теги:  Украина  Донбасс  миротворцы  реинтеграция  Россия  мнения  США 

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. Развертывание миротворцев на востоке Украины может заморозить этот конфликт, формализовать контроль Москвы над востоком страны, полагают бывшие и действующие чиновники и дипломаты США, напоминая, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. Об этом пишет одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет - Wall Street Journal.

Обсуждаемый вопрос размещения миротворческой миссии многие дипломаты также связывают с вопросом о том, насколько можно доверять президенту России Владимиру Путину и не попадут ли они в ловушку.

По мнению ряда чиновников США, также сообщает американское издание, Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась, а миротворческие силы способны закрепить фактический российский контроль над территориями на Донбасса.

Напомним, что эти дискуссии проходят на фоне вступившего в силу в Украине закона о реинтеграции и на фоне заявления СБУ Украины о, якобы, усилении со стороны России подрывной, диверсионной и террористической деятельности.



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Теги: 
Украина  Донбасс  миротворцы  реинтеграция  Россия  мнения  США 

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