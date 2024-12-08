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В мире     11.12.2024 18:08

Развитие способности к рассуждению скоро может привести к появлению сильного ИИ – Путин

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Теги:  ИИ  искусственный интеллект  Путин  мнение 

11 декабря — Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

Путин, ссылаясь на мнение экспертов и ученых, сказал, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта - таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности.

Президент также отметил, что технологические компании России идут в ногу с новейшими технологическими решениями, берут в работу инновации и достижения в этой сфере.

Также Путин сказал, что Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира и анонсировал совместный проект стран БРИКС в сфере ИИ.

В то же время Президент России заявил, что Россия должна самостоятельно создавать технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы иметь возможность определять будущее и дальнейшую судьбу страны.

Напомним, что в мае 2024 года, накануне государственного визита в Китай, в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях».

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Теги: 
ИИ  искусственный интеллект  Путин  мнение 

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