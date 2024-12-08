Другие материалы
-
В мире
11.12.2024, 18:08
Развитие способности к рассуждению скоро может привести к появлению сильного ИИ – Путин
11 декабря — Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусст...
-
В мире
09.12.2024, 06:45
Башар Асад получил убежище в России - ТАСС
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где ему власти России предоставили «из ...
-
В мире
08.12.2024, 11:31
Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы завершить конфликт
8 декабря — Mossovetinfo.ru — Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение с Россией и остановить безу...