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В мире     11.11.2020 18:16

Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в трех странах Европы

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Теги:  коронавирус  Великобритания  Испания  Италия  смертность  статистика 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Италии, Испании и Великобритании, сообщает «Интерфакс».

В Испании по данным телерадиокомпании РТВЕ за сутки скончались 411 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Это максимальное количество летальных исходов за сутки с момента начала второй волны пандемии.

Всего с начала пандемии в Испании было выявлено 1,4 миллиона случаев заражения, 39,7 тысячи заразившихся скончались.

В Италии за сутки в результате заражения коронавирусом скончались 580 человек. Общее число выявленных случаев заражения приближается к миллиону, более 42 тысяч человек скончались. Правительство Италии рассматривает вопрос введения локдауна по всей стране.

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 532 человека. Всего с начала пандемии в Великобритании зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, более 49 тысяч инфицированных скончались.


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Теги: 
коронавирус  Великобритания  Испания  Италия  смертность  статистика 

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