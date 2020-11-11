11 ноября. Mossovetinfo.ru – Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Италии, Испании и Великобритании, сообщает «Интерфакс».



В Испании по данным телерадиокомпании РТВЕ за сутки скончались 411 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Это максимальное количество летальных исходов за сутки с момента начала второй волны пандемии.



Всего с начала пандемии в Испании было выявлено 1,4 миллиона случаев заражения, 39,7 тысячи заразившихся скончались.



В Италии за сутки в результате заражения коронавирусом скончались 580 человек. Общее число выявленных случаев заражения приближается к миллиону, более 42 тысяч человек скончались. Правительство Италии рассматривает вопрос введения локдауна по всей стране.



В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 532 человека. Всего с начала пандемии в Великобритании зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, более 49 тысяч инфицированных скончались.