В мире
14.10.2025, 09:55
Росатом видит аппетит у китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике – Лихачев
14 октября — Mossovetinfo.ru — Росатом видит большой аппетит у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктич...
В мире
13.10.2025, 13:10
Трамп в израильском кнессете заявил, что конфликт в Газе закончился
13 октября — Mossovetinfo.ru — Конфликт в секторе Газа закончился, заявил Президент США Дональд Трамп в израильском ...
В мире
12.10.2025, 08:11
Китай примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100% - Минкоммерции КНР
12 октября — Mossovetinfo.ru — Угрозы повышения пошлин - неверный способ взаимодействия с Китаем, Пекин не хочет торг...