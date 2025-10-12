 
Актуальные темы: переговоры
В мире     14.10.2025 09:55

Росатом видит аппетит у китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике – Лихачев

14 октября — Mossovetinfo.ru — Росатом видит большой аппетит у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, сообщает РИА Новости.

«Мы видим очень большой интерес, я бы сказал, прям аппетит, у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах», - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

По его словам Лиханова, это касается транспортной логистики и флагманских проектов транзитных маршрутов не только между портами Китая и России, но и между портами КНР и европейскими странами, европейскими портами.

«Если аналогичный путь Европа-Азия через южные моря, через Суэцкий канал занимает 30-35, до 40 дней, то здесь мы (по СМП - ред.) точно укладываемся в 25-28 дней, при оптимальном таком течении обстоятельств можно выйти и в сроки 14-15 дней, то есть экономия - она просто налицо», - указал Лиханов.

В июне 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который централизует в Росатоме полномочия по управлению судоходством в акватории СМП. Закон предусматривает организацию судоходства на базе ФГБУ «Главное управление Северного морского пути».

В марте нынешнего года Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск провёл совещание по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора и выступил на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

