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В мире     02.12.2021 23:59

Россия будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток

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Теги:  Россия  НАТО  ОБСЕ  конфронтация  безопасность  гарантии 

2 декабря – Mossovetinfo.ru - Президент России В.В.Путин на церемонии вручения верительных грамот 1 декабря с.г. подчеркнул, что диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками Россия будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток. Слова президента РФ привел Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря 2021 года.

Лавров сказал: «Президент России В.В.Путин на церемонии вручения верительных грамот 1 декабря с.г. подчеркнул:: «Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения». Он также отметил следующее: «В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России». В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения. Рассчитываем на их серьезное рассмотрение, по существу и без отговорок. Думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль.», - сказал Лавров, по данным публикации на официальном сайте МИД.

Лавров также сказал, что «пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности – это императивное условие предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию».

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Теги: 
Россия  НАТО  ОБСЕ  конфронтация  безопасность  гарантии 

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