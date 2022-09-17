17 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин 16 сентября принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. Среди вопросов, которые затронул Путин в своем выступлении, и содействие, которое оказывает Россия и ее партнеры "в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики".
"Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", - сказал Президент России.
"Яркий пример этого эгоизма – решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран – членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?", - сказал Путин.
Россия готова передать бесплатно в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Европы.
"Пользуясь присутствием заместителя главы Генерального секретаря ООН госпожи [Розмари] Дикарло, хотел попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций господином Гутеррешем, повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, от коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки.
Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", - сказал Путин, о чем сообщает сайт Президента России
.
"Кроме этого хотел бы отметить, что Россия наращивает экспорт зерновых на мировые рынки. В этом году это будет 30 миллионов тонн, в следующем мы нарастим до 50 миллионов тонн. В основном 90 процентов нашего продовольствия идёт на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал Президент России.