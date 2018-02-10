Россия и Эстония провели на границе обмен помилованными шпионами

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Гражданин России Артём Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси, осужденные ранее за шпионаж, были обменены на мосту на пограничном переходе «Койдула», сообщила пресс-служба полиции безопасности Эстонии (КАПО).



Обмен состоялся около 10 часов утра в субботу, 10 февраля. Прошения о помиловании Зинченко и Суси были ранее удовлетворены президентами России и Эстонии.



Зинченко был осужден за шпионаж в Эстонии в мае 2017 года к пяти годам лишения свободы. Бизнесмен Суси за шпионаж в России в декабре 2017 года был осужден к 12 годам лишения свободы.