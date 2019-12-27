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В мире     27.12.2019 13:20

Россия и Украина обнулят газовые претензии с 1 января 2020 года

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Теги:  Россия  Украина  газ  претензии 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Россия и Украина договорились об обнулении газовых претензий с 1 января 2020 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», - рассказал Новак.

Украинское правительство должно подписать с «Газпромом» мировое соглашение о снятии претензий за нарушение антимонопольного законодательства Украины на сумму в 7,4 миллиарда долларов. В тоже время «Газпром» выплатит украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По словам Новака, выплата 2,9 миллиарда долларов – это «капля в море» по сравнению с теми рисками, которых удалось избежать. Новак также заявил, что рассмотрение взаимных претензий в судах могло занять многие годы.



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Теги: 
Россия  Украина  газ  претензии 

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