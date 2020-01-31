31 января. Mossovetinfo.ru – Россия начинает эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, эвакуированы будут все российские граждане, которые выразят такое желание. По возвращении все они проведут две недели в карантине. По имеющимся данным в Ухане находится 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.



Кроме того, с 1 февраля из-за эпидемии коронавируса Россия приостановит авиасообщение с Китаем. Будут отменены все рейсы, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также будут сохранены регулярные рейсы Китайских авиалиний в Москву. Все рейсы в Китай и из Китая будут осуществляться только из терминала F аэропорта Шереметьево.



Помимо этого, принято решение в связи с эпидемией коронавируса закрыть границу с Монголией. Ранее сообщалось, что в пяти российских регионах была закрыта российско-китайская граница.







Голикова также сообщила, что готовится постановление правительства о временной приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая.

