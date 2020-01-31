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В мире     31.01.2020 16:12

Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая и закрывает авиасообщение

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Теги:  коронавирус  Татьяна Голикова  Китай  Монголия  граница  авиасообщение  эвакуация 

31 января. Mossovetinfo.ru – Россия начинает эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, эвакуированы будут все российские граждане, которые выразят такое желание. По возвращении все они проведут две недели в карантине. По имеющимся данным в Ухане находится 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

Кроме того, с 1 февраля из-за эпидемии коронавируса Россия приостановит авиасообщение с Китаем. Будут отменены все рейсы, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также будут сохранены регулярные рейсы Китайских авиалиний в Москву. Все рейсы в Китай и из Китая будут осуществляться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

Помимо этого, принято решение в связи с эпидемией коронавируса закрыть границу с Монголией. Ранее сообщалось, что в пяти российских регионах была закрыта российско-китайская граница.


Голикова также сообщила, что готовится постановление правительства о временной приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая.


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Теги: 
коронавирус  Татьяна Голикова  Китай  Монголия  граница  авиасообщение  эвакуация 

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