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В мире     17.05.2019 14:37

Россия останется в Парламентской Ассамблее Совета Европы

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Теги:  ПАСЕ 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Достигнута договоренность о том, что Россия останется в Паламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Обострение отношение между ПАСЕ и Россией началось в 2014 году. После присоединения к России Крымского полуострова ПАСЕ лишила Россию некоторых прав, в том числе права принимать участие в голосованиях.

В ответ Россия приняла решение не присылать в ПАСЕ свои делегации, а в июне 2017 года прекратила выплату членских взносов в организацию. В октябре 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд напомнил, что согласно уставу ПАСЕ, страна, которая не платит взносы в течение двух лет может быть исключена из организации.


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Теги: 
ПАСЕ 

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