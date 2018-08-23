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В мире     23.08.2018 09:48

Россия откажется от покупки в США комплектующих двойного назначения

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Теги:  санкции  закупки  США  Китай 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Россия в любом случае откажется от покупок в США продукции двойного назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева.

По словам Кондратьева, оружейный рынок «построен на универсальном круговом обмене», поэтому Россия может закупать аналогичную американской продукцию у других стран, например, в Китае.

В среду, 22 августа вступил в силу очередной пакет антироссийский санкций США, который, в частности, предусматривает запрет на продажу России продукции двойного назначения.


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Теги: 
санкции  закупки  США  Китай 

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