23 августа. Mossovetinfo.ru – Россия в любом случае откажется от покупок в США продукции двойного назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева.



По словам Кондратьева, оружейный рынок «построен на универсальном круговом обмене», поэтому Россия может закупать аналогичную американской продукцию у других стран, например, в Китае.



В среду, 22 августа вступил в силу очередной пакет антироссийский санкций США, который, в частности, предусматривает запрет на продажу России продукции двойного назначения.