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В мире     23.01.2018 10:53

Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report

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Теги:  Россия  рейтинг  влияние  качество жизни 

23 января. Mossovetinfo.ru - Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге журнала US News & World Report, определяющем благополучие стран, которых оценивали по следующим критериям: социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, развитие туристической отрасли, уровень инноваций, а также сила и влияние на мировой арене.
  
По критерию силы и влияния в мире Россия заняла второе место, уступив США, а по темпам роста ВВП Россия заняла восьмую строчку в рейтинге.

Первое место в рейтинге итоговой таблице рейтинга, в котором оценивались 80 государств, занимает Швейцария, далее - Канада, Германия, Великобритания, Япония.
  
Рейтинг US News & World Report составлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания и основывается на результатах соцопроса 21 тыс. человек со всего мира.

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Карта места

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Теги: 
Россия  рейтинг  влияние  качество жизни 

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