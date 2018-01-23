Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report

23 января. Mossovetinfo.ru - Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге журнала US News & World Report, определяющем благополучие стран, которых оценивали по следующим критериям: социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, развитие туристической отрасли, уровень инноваций, а также сила и влияние на мировой арене.



По критерию силы и влияния в мире Россия заняла второе место, уступив США, а по темпам роста ВВП Россия заняла восьмую строчку в рейтинге.



Первое место в рейтинге итоговой таблице рейтинга, в котором оценивались 80 государств, занимает Швейцария, далее - Канада, Германия, Великобритания, Япония.



Рейтинг US News & World Report составлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания и основывается на результатах соцопроса 21 тыс. человек со всего мира.