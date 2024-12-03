6 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия поставит Беларусии ракетный комплекс «Орешник». Такое решение принято 6 декабря президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства (ВГС), прошедшего 6 декабря в Минске. Это передает БЕЛТА. По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске Беларусь и Россия приняли важные решения в различных сферах.Глава белорусского государства публично обратился к российскому лидеру с соответствующей просьбой, объяснив это возрастающей угрозой со стороны западных границ. Соответствующее предложение глава государства озвучил на ВГС в Минске. В свою очередь Владимир Путин положительно ответил на эту просьбу.К важной юбилейной дате, которая отмечается в 2025 году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, - принят план мероприятий, которые пройдут на территориях Беларусии и России. В их числе - патриотический форум, торжественный концерт на площади Победы в Минске, благоустройство мемориальных комплексов и мест захоронений погибших во время Великой Отечественной войны, совместные пресс-мероприятия и пресс-туры.По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске Беларусь и Россия приняли, сообщает пресс-служба Кремля:1. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О единых правилах в области защиты прав потребителей»;2. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства»;3. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Концепции безопасности Союзного государства»;4. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»;5. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменения в Положение о Постоянном Комитете Союзного государства»;6. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2025 год»;7. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)»;8. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы»;9. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О выполнении решений Высшего Государственного Совета Союзного государства»;* * *10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантияхФото: пресс-служба Кремля