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В мире     06.12.2024 18:24

Россия поставит Беларусии ракетный комплекс «Орешник»

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Теги:  Россия  Беларуссия  Путин  Лукашенко  Минск  ВГС  документы 

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия поставит Беларусии ракетный комплекс «Орешник». Такое решение принято 6 декабря президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства (ВГС), прошедшего 6 декабря в Минске. Это передает БЕЛТА. По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске Беларусь и Россия приняли важные решения в различных сферах.

Глава белорусского государства публично обратился к российскому лидеру с соответствующей просьбой, объяснив это возрастающей угрозой со стороны западных границ. Соответствующее предложение глава государства озвучил на ВГС в Минске. В свою очередь Владимир Путин положительно ответил на эту просьбу.
К важной юбилейной дате, которая отмечается в 2025 году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, - принят план мероприятий, которые пройдут на территориях Беларусии и России. В их числе - патриотический форум, торжественный концерт на площади Победы в Минске, благоустройство мемориальных комплексов и мест захоронений погибших во время Великой Отечественной войны, совместные пресс-мероприятия и пресс-туры.

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске Беларусь и Россия приняли важные решения в различных сферах, сообщает пресс-служба Кремля:

1. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О единых правилах в области защиты прав потребителей»;
2. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства»;
3. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Концепции безопасности Союзного государства»;
4. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»;
5. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменения в Положение о Постоянном Комитете Союзного государства»;
6. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2025 год»;
7. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)»;
8. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы»;
9. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О выполнении решений Высшего Государственного Совета Союзного государства»;
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10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях

Фото: пресс-служба Кремля


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Теги: 
Россия  Беларуссия  Путин  Лукашенко  Минск  ВГС  документы 

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